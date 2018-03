Die Türkei fordert von Deutschland die Festnahme und Auslieferung des ehemaligen Chefs der syrischen Kurdenpartei PYD.

Ihm wird vorgeworfen, in Anschläge in Ankara verwickelt gewesen zu sein. Der Beschuldigte hatte am Samstag in Berlin an einem Protest gegen die türkische Militäroffensive im Nordwesten Syriens teilgenommen. Der Einsatz richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die eng mit der PYD verbunden ist.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.