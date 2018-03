Die Türkei will nach Einnahme der syrischen Stadt Afrin das Gebiet nicht an die Machthaber in Damaskus zurückgeben.

Es bestehe keinerlei Absicht, der Regierung die Region wieder zu überlassen, erklärte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan dem staatlichen Sender TRT. Mit der Offensive versucht Ankara den Einfluss der Kurdenmiliz YPG zurückzudrängen. Zudem soll verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.

