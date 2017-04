Trotz der Spannungen mit Europa will die Türkei die Verhandlungen über eine Visafreiheit für seine Staatsbürger in der EU vorantreiben.

Diese Frage solle gelöst werden, sagte Außenminister Cavusoglu in Antalya. Nach dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems am Sonntag werde die Türkei einen Vorschlag unterbreiten. - Die Aussicht auf eine Visafreiheit für türkische Staatsbürger in der Europäischen Union ist Teil des im März 2016 geschlossenen Flüchtlingsabkommens zwischen Ankara und Brüssel. Dafür muss die Türkei jedoch Kriterien erfüllen. Unter anderem wird eine Reform der Terrorgesetze gefordert, was Ankara ablehnt.