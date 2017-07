Der SPD-Außenpolitiker Annen sieht die Türkei auf dem Weg in eine Diktatur. Er sagte im Deutschlandfunk, die Situation verschärfe sich seit einiger Zeit. Man habe lange gedacht, dass sich die Türkei in Richtung Europäische Union bewege, aber die willkürliche Inhaftierung von Menschenrechtlern weise in eine völlig andere Richtung.

Annen betonte weiter, auch Sanktionen und das Einfrieren von EU-Beitrittshilfen seien zu prüfen. Dabei dürfe man aber nicht vorschnell handeln, sondern müsse aufpassen, dass man nicht die Demokraten in der Türkei schwäche. Grünen-Chef Özdemir sprach sich dafür aus, der Türkei "wirtschaftspolitische Daumenschrauben" anzulegen. Ein erster Schritt wäre ein Stopp der Exportkreditgarantien über Hermesbürgschaften, sagte er der "Rheinischen Post".



Gestern wurde in der Türkei gegen sechs Menschenrechtler wegen angeblicher Terror-Unterstützung Untersuchungshaft verhängt. Unter ihnen ist der Deutsche Peter Steudtner. Das Auswärtige Amt in Berlin bestellte den türkischen Botschafter ein. Minister Gabriel brach seinen Urlaub ab, um über weitere Maßnahmen zu beraten. - Auch die schwedische Regierung verurteilte die jüngsten Inhaftierungen. Ihr Land sei über die Entwicklung tief beunruhigt, sagte Außenministerin Wallström in Stockholm. Der Fall des inhaftierten schwedischen Staatsbürgers Gharavi müsse schnell gelöst werden. Man arbeite eng mit Deutschland zusammen.