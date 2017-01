Türkei Anwaltskammer warnt vor Sultanat in der Türkei

Eine türkische Fahne weht in Izmir (AFP - Emre Tazegul)

Der Chef der türkischen Anwaltskammer, Feyzioglu, befürchtet angesichts der von Präsident Erdogan angestrebten Verfassungsreform ein Ende der Demokratie in dem Land.

Feyzioglu sagte in Ankara, das geplante Präsidialsystem gleiche dem Sultanat, das die Türkei 600 Jahre lang regiert habe. Das türkische Parlament berät seit gestern Abend in zweiter Lesung über die geplante Verfassungsreform. Zunächst müssen sie erneut über jeden einzelnen der 18 entscheiden. Am Freitag oder Samstag soll über das Gesamtpaket abgestimmt werden. Benötigt wird jeweils eine Drei-Fünftel-Mehrheit. Mit der Reform würde Präsident Erdogan deutlich mehr Macht bekommen. Er wäre dann zugleich Regierungschef und könnte weitgehend per Dekret regieren.