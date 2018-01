Die türkische Armee geht seit der vergangenen Nacht gegen die Kurdenmiliz YPG im Nordwesten Syriens vor.

Nach offiziellen Angaben wurden kurdische Dörfer in der Grenzregion Afrin unter Beschuss genommen. Laut der kurdischen Seite schlugen etwa 70 Granaten in mehreren Ortschaften ein. Der türkische Verteidigungsminister Canikli erklärte, damit habe die Offensive gegen die Miliz begonnen. Soldaten hätten die Grenze aber noch nicht überschritten.



Die türkische Regierung will den Einfluss der YPG schwächen. Ankara betrachtet die syrische Miliz als Schwesterorganisation der kurdischen Terrororganisation PKK.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.