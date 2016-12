Türkei Asli Erdogan aus Untersuchungshaft entlassen

Die türkische Journalistin und Autorin Asli Erdoğan (imago/ suedraumfoto)

In der Türkei ist die wegen Terrorvorwürfen angeklagte Schriftstellerin Asli Erdogan nach mehr als vier Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Sie verließ am Abend das Gefängnis in Istanbul, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Auch eine mitangeklagte Übersetzerin kam frei. Beide dürfen jedoch das Land nicht verlassen. Der Prozess gegen die beiden Frauen und sieben weitere Angeklagte soll am 2. Januar fortgesetzt werden. Sie sind unter anderem wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angeklagt. Allen droht lebenslange Haft.