Das türkische Parlament hat den Ausnahmezustand um weitere drei Monate verlängert.

Die Abgeordneten stimmten in Ankara dem Antrag der Regierung zu; es ist die sechste Verlängerung des Notstands, der im Anschluss an den Putschversuch vom Juli 2016 verhängt wurde. Er gilt jetzt mindestens bis zum 19. April. Während dieser Zeit bleiben die Grundrechte eingeschränkt. Präsident Erdogan kann weitgehend per Dekret regieren. Kritiker werfen der Regierung vor, ihre Vollmachten unter dem Ausnahmezustand auch dazu zu benutzen, gegen Andersdenkende vorzugehen.

