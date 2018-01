In der Türkei soll der Ausnahmezustand um drei Monate verlängert werden.

Das teilte der stellvertretende Ministerpräsident Bozdag nach einer Kabinettssitzung in Ankara mit. Der Nationale Sicherheitsrat werde die Verlängerung bei seiner nächsten Sitzung besprechen. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Der Ausnahmezustand war nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 verhängt worden. Präsident Erdogan kann seitdem weitgehend per Dekret regieren.



Die Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Gülen für den Putschversuch verantwortlich und geht seitdem massiv gegen mutmaßliche Anhänger und Oppositionelle vor.

