Der türkische Außenminister Cavusoglu wird am Abend in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg sprechen.

Dies bestätigten die Veranstalter sowie die Hamburger Polizei. Der ursprünglich vorgesehene Saal war wegen technischer Mängel gesperrt worden. Cavusoglu hatte die Absage scharf kritisiert und betonte, er werde in jedem Fall in Deutschland sprechen. Morgen wird er wie geplant mit Bundesaußenminister Gabriel in Berlin zusammentreffen. Dabei geht es um das äußerst angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Neben dem Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker sorgt auch die Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel für Verstimmung.