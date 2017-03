Der türkische Außenminister Cavusoglu hat nach der Wahl in den Niederlanden vor Glaubenskriegen in Europa gewarnt.

Bei einem Wahlkampfauftritt in Antalya erklärte er, die meisten Parteien verträten die gleichen Positionen wie der niederländische Rechtspopulist und Islamkritiker Wilders. Alle hätten die gleiche Mentalität, und diese werde Europa an den Abgrund führen.



Wörtlich sagte Cavusoglu zu den Wahlen: "Zwischen den Sozialdemokraten und dem Faschisten Wilders besteht überhaupt kein Unterschied, alle denken gleich." Das Szenario, das aus seiner Sicht zu befürchten ist, schilderte der Minister mit den Worten: "Bald könnten in Europa auch Religionskriege beginnen, und sie werden beginnen."



Die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU sind derzeit wegen des Verbots von Wahlkampfauftritten türkischer Minister angespannt. Auch die Niederlande hatten solche Verbote ausgesprochen. Türkische Politiker warfen der Regierung in Den Haag deshalb Nazi-Methoden vor.