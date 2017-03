Der türkische Außenminister Cavusoglu hat seinen amerikanischen Amtskollegen Tillerson aufgefordert, den muslimischen Geistlichen Gülen auszuliefern.

Cavusoglu sagte nach einem gemeinsamen Gespräch in Ankara, die US-Regierung solle veranlassen, dass Gülen in Gewahrsam genommen wird. Die türkische Regierung macht den Geistlichen und seine Anhänger für den Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich. Tillerson ging öffentlich nicht auf die Forderung ein. Stattdessen kündigte er eine engere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der IS-Terrormiliz an. Außerdem habe er mit seinem türkischen Kollegen darüber gesprochen, wie man Stabilisierungszonen in Syrien einrichten könne. Nach Tillersons Worten haben sich beide nicht über ein weiteres Vorgehen zur Befreiung der IS-Hochburg Rakka geeinigt.