Bundesaußenminister Gabriel hat es begrüßt, dass türkische Regierungspolitiker auf Wahlkampfauftritte in Deutschland verzichten wollen.

Sollten diese Veranstaltungen jetzt ein Ende haben, lasse dies hoffen, dass die türkischen Wähler in Deutschland von nun an mit mehr Ruhe über die Verfassungsreform entscheiden können, sagte der SPD-Politiker der "Bild-Zeitung". Der Generalsekretär der "Union Europäisch-Türkischer Demokraten", Bilgi, sagte dem RBB-Hörfunk, die - nach seinen Worten - "herabwürdigende" Kritik an der Türkei und an Präsident Erdogan müsse nun nachlassen. Erdogan selbst hatte zuletzt Bundeskanzlerin Merkel persönlich Nazi-Methoden vorgeworfen.



Das türkische Außenministerium bestellte am Abend den deutschen Geschäftsträger in Ankara ein, um sich über Äußerungen von BND-Chef Kahl zu beschweren. Er hatte dem Magazin "Der Spiegel" gesagt, die Türkei habe seine Behörde bislang nicht überzeugen können, dass Gülen hinter dem Putschversuch im Sommer 2016 stecke. Ankara betrachtet die Bewegung als Terrororganisation.