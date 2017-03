Die türkische Regierung wirft der Europäischen Union vor, in Sachen Demokratie unterschiedliche Maßstäbe anzulegen.

Im Streit um den Auftritt türkischer Minister habe sich Brüssel an die Seite der Niederlande gestellt, obwohl deren Regierung die Grundrechte klar verletzt habe, teilte das Außenministerium in Ankara mit. Der Aufruf der EU-Kommission zur Mäßigung sei für die türkische Regierung deshalb wertlos.



Die Führung in Ankara kündigte an, die diplomatischen Beziehungen zu den Niederlanden auf höchster Ebene aussetzen und den Botschafter nicht mehr einreisen zu lassen.



Der niederländische Ministerpräsident Rutte nannte es seltsam, dass die Türkei Sanktionen verhänge. Sein Land hätte mehr Anlass, verärgert zu sein. Die türkischen Sanktionen seien aber nicht sehr schlimm, so Rutte.