Die Bundesregierung hat die Inhaftierung eines weiteren deutschen Staatsbürgers in der Türkei bestätigt.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte, man wisse seit gestern, dass sich Adil Demirci in Untersuchungshaft befinde. Das deutsche Generalkonsulat versuche, Kontakt zu ihm aufzunehmen, und habe eine Besuchserlaubnis beantragt.



Nach Angaben seiner Anwältin wird Demirci vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei zu sein und Propaganda für diese betrieben zu haben. Die Partei gilt in der Türkei als Terrororganisation. Reporter ohne Grenzen forderte die Freilassung des Mannes. Demirci besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft und lebt in Köln. Offenbar war er für einen Kurzurlaub in der Türkei.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.