Türkei Auswärtiges Amt fordert Eile im Fall Yücel

"Welt"-Journalist Deniz Yücel ist in der Türkei in Gewahrsam. (picture alliance/dpa - privat: Deniz Yücel)

Das Auswärtige Amt hat die Dauer des Ermittlungsverfahrens gegen den deutschen Reporter Deniz Yücel in der Türkei kritisiert.

Ein Sprecher sagte in Berlin, aus deutscher Sicht gebe es keinen Grund, weshalb noch immer keine Vernehmung stattgefunden habe. Zudem habe man nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür, dass Yücel seine Tätigkeit als Journalist in irgendeiner Weise missbraucht habe. Vielmehr sei er engagiert seiner Arbeit nachgegangen. Man hoffe und erwarte, dass die türkischen Justizbehörden dem in ihrer Entscheidung Rechnung trügen, betonte der Sprecher. Rund 160 Bundestags-Abgeordnete aller Fraktionen riefen die Türkei in einem offenen Brief auf, Yücel freizulassen.



Der Reporter besitzt neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft. Die Behörden in der Türkei ermitteln gegen ihn unter anderem wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und des Datenmissbrauchs.