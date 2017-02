Türkei Auswärtiges Amt schaltet sich in Fall des festgenommen Welt-Korrespondenten ein

Deniz Yücel in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" (dpa/Karlheinz Schindler)

Das Auswärtige Amt hat an die Türkei appelliert, im Ermittlungsverfahren gegen den Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Yücel, rechtsstaatliche Regeln einzuhalten.

Man setze darauf, dass er fair behandelt werde, sagte ein Sprecher in Berlin. Yücel werde selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Dazu bestünden Kontakte mit ihm und der Welt-Redaktion. Yücel befindet sich den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam. Aus seinem Umfeld heißt es, es werde wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wegen Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs gegen ihn ermittelt. Der 43-Jährige besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft. Die Terrorgesetze in der Türkei werden unter anderem von der EU als unverhältnismäßig kritisiert.