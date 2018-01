Der Bau des neuen Kanals zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmara-Meer soll nach Angaben der türkischen Regierung in diesem Jahr beginnen.

Verkehrsminister Arslan sagte in Istanbul, das größte nationale Bauprojekt werde in öffentlich-privater Partnerschaft entstehen. Der neue Kanal solle den vielbefahrenen Bosporus entlasten und so das Risiko von Schiffskollisionen verringern. Über die Höhe der Baukosten und einen geplanten Eröffnungstermin machte Arslan keine Angaben.



Der Kanal soll westlich von Istanbul verlaufen und eine Länge von rund 45 Kilometern haben. Er ist wegen seiner Kosten und der möglichen negativen Auswirkungen auf die maritime Umwelt umstritten.

