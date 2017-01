Türkei Behörden sperren Online-Medium von Can Dündar

Der Journalist Can Dündar beim Start des Online-Medium "Özgürüz" in Berlin. (picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa)

In der Türkei ist das neue zweisprachige Online-Medium "Özgürüz" des regimekritischen Journalisten Can Dündar gesperrt worden.

Die Behörde für Informationstechnologie habe die Online-Seite blockiert, hieß es in einer Mitteilung von "Özgürüz". Dündar hatte das Projekt unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Recherchezentrum "Correctiv" in Berlin gestartet. Es soll unabhängig über die Politik von Präsident Erdogan berichten. - Seit dem Putschversuch im Juli geht die türkische Regierung gegen Medien vor. Dündar, früher Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet", war im Mai in der Türkei zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Geheimnisverrats verurteilt worden. Er lebt seitdem in Deutschland.