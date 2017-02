Türkei Bei Razzien 1.800 Terrorverdächtige festgenommen

Türkische Polizisten an einem Nachtclub in Istanbul (Archivfoto) (afp / Yasin Akgul)

In der Türkei sind bei Razzien binnen einer Woche rund 1.800 Terrorverdächtige festgenommen worden.

Darunter seien mehr als 800 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz IS, teilte das Innenministerium in Ankara mit. Die meisten von ihnen seien gestern bei landesweiten Razzien gefasst worden. Die türkischen Behörden werfen den Verdächtigen vor, Anschläge geplant zu haben. Weitere Polizeieinsätze gab es den Behörden zufolge auch gegen mutmaßliche Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung. Ankara sieht den in den USA lebenden Prediger Gülen als Drahtzieher des Putschversuchs im vergangenen Juli.