Genau 100 Jahre nach Abzug der letzten osmanischen Truppen zeigte die Türkei erstmals 2015 wieder Präsenz am Persischen Golf. Knapp 100 türkische Soldaten kamen als Ausbilder auf die Militärbasis Al Udeid in Katar, die auch von Amerikanern und Briten genutzt wird. Das der türkischen Stationierung zugrunde liegende und jetzt gerade aufgefrischte Militärabkommen stammt noch aus der Zeit des Außenministers und späteren Ministerpräsidenten Ahmet Davtoglu.

Davutoglu galt lange Zeit als Architekt der türkischen Außenpolitik unter Erdogan. Von ihm stammt der außenpolitische Leitgedanke: Null Probleme mit den Nachbarn.

Katar und Erdogan verbindet die Nähe zu den Muslimbrüdern

Davutoglu wurden aber auch neo-osmanische Tendenzen nachgesagt. So verwundert es nicht, dass er der Türkei mehr Einfluss im Nahen Osten verschaffen wollte. Als dritte Ordnungsmacht neben Saudi Arabien und dem Iran. Für das kleine aber reiche Katar kam das gelegen. Plötzlich gab es nicht nur eine Alternative zu, sondern auch Schutz vor den schwierigen Nachbarn Saudi Arabien und Iran.

Zudem verbanden den Emir von Katar und den türkischen Präsidenten Erdogan die Nähe zu der sunnitisch-islamistischen Bewegung der Muslimbrüder sowie die Energiefrage. Katar hat Zugang zum größten Erdgasfeld der Erde, die Türkei einen hohen Energiebedarf.

Wenn die Türkei nun die Zahl ihrer Soldaten am Golf erhöht, ist das ein Signal. An die dortigen Monarchen. Dass sie in Zeiten der Isolation nicht allein dastehen. Und an die übrigen Golfstaaten, vor allem an die Saudis: Katar ist nicht schutzlos. Zudem wollen die Türkei und Iran Katar mit Lebensmitteln versorgen.

Türkei: ungewollte Rolle als Schutzmacht

Der Beistand aus Ankara und Teheran kann deeskalierend wirken. Die Saudis werden sich überlegen, ob sie die Daumenschrauben weiter anziehen wollen. Was wäre der nächste Schritt und was wäre die Konsequenz? Tun sie es, dürfte die Situation nicht nur für Katar unangenehm werden, sondern auch für die Türkei. Noch hat Ankara gute Kontakte in die übrigen Golfstaaten. Staatspräsident Erdogan bietet sich deshalb als Vermittler in der Katar-Krise an. Doch kann er das sein angesichts der neuen, wenn auch ungewollten, türkischen Rolle als Schutzmacht?

Die türkische Opposition ist da skeptisch. Sie reagiert beim Thema Katar verschnupft. Zu häufig hat sie erlebt, dass die außenpolitische Maxime null Probleme mit den Nachbarn in der Realität zum gegenteiligen Ergebnis führte: nur Probleme mit den Nachbarn. Der Chef der kemalistischen CHP, Kemal Kilicdaroglu, appellierte deshalb an die Regierung, sich in Katar nicht einzumischen. Dafür dürfte es aber bereits zu spät sein.