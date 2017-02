Türkei-Besuch Bundeskanzlerin Merkel will Rechtsstaatlichkeit ansprechen

Bei Merkels Türkei-Besuch soll es nicht nur um die Flüchtlingspolitik gehen. (picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg)

Bei ihrem morgigen Türkei-Besuch will Bundeskanzlerin Merkel auch die politische Entwicklung in dem Land thematisieren.

Ihr Sprecher Seibert erklärte in Berlin, bei den Beratungen mit Präsident Erdogan und Ministerpräsident Binali solle die Einschränkung der Freiheitsrechte in der Türkei erläutert werden. Die Aufarbeitung des Militärputschs müsse im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit geschehen. Als besonders heikel im Verhältnis zwischen Berlin und Ankara gelten die in Deutschland gestellten Asylanträge von 40 teils ranghohen türkischen Soldaten, die in Nato-Einrichtungen stationiert sind. Der stellvertretende türkische Regierungschef Kaynak warf der Bundesrepublik vor, Zitat - die wichtigsten Akteure der Putschisten - zu empfangen. Zugleich unterstütze Deutschland Terroristen, meinte Kaynak mit Blick auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK.