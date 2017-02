Türkei-Besuch Kofler fordert Klartext von Bundeskanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Merkel (Maurizio Gambarini/dpa)

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, erwartet von Bundeskanzlerin Merkel ein entschiedenes Auftreten bei ihrem heutigen Türkei-Besuch.

Beim Thema Menschenrechte müsse Klartext gesprochen werden, sagte die SPD-Politikerin im Bayerischen Rundfunk. Sorge bereite ihr in diesem Zusammenhang das Referendum über die von Präsident Erdogan angestrebte Verfassungsreform. Sie habe große Zweifel, dass im Vorfeld eine faire Debatte geführt werden könne, da viele ihre Meinung nicht mehr frei äußern könnten und kritische Journalisten verhaftet worden seien, erklärte Kofler. Vertreter von Grünen und Linken riefen Merkel ebenfalls auf, in der Türkei auch kritische Themen anzusprechen.



Die Kanzlerin wird bei ihrem ersten Besuch in Ankara seit dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres neben Erdogan auch Regierungschef Yildirim treffen. Dabei soll es unter anderem um die Flüchtlingspolitik und die Lage in Syrien gehen.