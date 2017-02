Türkei-Besuch Merkel zu politischen Gesprächen in Ankara erwartet

Bundeskanzlerin Merkel wird heute zu einem Besuch in der Türkei erwartet, dem ersten seit dem Putschversuch vom Juli vergangenen Jahres.

In Ankara stehen unter anderem Unterredungen mit Staatspräsident Erdogan und Regierungschef Yildirium auf dem Programm. Dabei soll es unter anderem um die Flüchtlingspolitik und die Lage in Syrien gehen. Vertreter von SPD, Grünen und Linkspartei forderten Merkel auf, bei den Treffen auch kritische Themen anzusprechen. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte der Funke-Mediengruppe, Merkel müsse Rechtsstaatlichkeit in der Türkei anmahnen und auf Pressefreiheit und die Wahrung der Grundrechte pochen. Grünen-Chef Özdemir betonte im "Tagesspiegel", die Kanzlerin müsse die Sorgen Deutschlands über die Entwicklung des Landes zum Ausdruck bringen. Die Vorsitzende der Linksfraktion, Wagenknecht, warf Merkel in der "Rheinischen Post" vor, sich mit ihrem Besuch bei Präsident Erdogan anzubiedern und einen islamistischen Autokraten zu hofieren.