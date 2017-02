Türkei-Besuch Schulz: Merkel muss Rechtsstaatlichkeit anmahnen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (Deutschlandradio/ dbate)

SPD, Grüne und Linkspartei haben Bundeskanzlerin Merkel vor ihrem heutigen Türkei-Besuch aufgefordert, kritische Themen offen anzusprechen.

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte der Funke Mediengruppe, Merkel müsse Rechtsstaatlichkeit in der Türkei anmahnen und auf Pressefreiheit und die Wahrung der Grundrechte pochen. Grünen-Chef Özdemir betonte im "Tagesspiegel", die Kanzlerin müsse klar machen, dass sich Deutschland große Sorgen über die weitere Entwicklung des Landes hin zu einer Diktatur mache. Die Fraktionschefin der Linken, Wagenknecht, warf Merkel in der "Rheinischen Post" vor, sich mit ihrem Besuch bei Präsident Erdogan anzubiedern und einen islamistischen Autokraten zu hofieren.



Regierungssprecher Seibert hatte zuvor in Berlin erklärt, bei den Beratungen solle die Einschränkung der Freiheitsrechte in der Türkei erläutert werden. Die Aufarbeitung des Militärputschs müsse im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit geschehen. Als besonders heikel im Verhältnis zwischen Berlin und Ankara gelten die in Deutschland gestellten Asylanträge von 40 teils ranghohen türkischen Soldaten, die in Nato-Einrichtungen stationiert sind.