Der CDU-Innenpolitiker Bosbach sieht die Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen Geheimdiensten durch die Spionagetätigkeit der Türkei empfindlich gestört.

Bosbach sagte im Deutschlandfunk, es sei dennoch wichtig, die gemeinsamen Bemühungen beizubehalten - beispielsweise in der Terrorabwehr. Die Türkei brauche eine klare Ansage und müsse wissen, dass die Bundesrepublik unter keinen Umständen akzeptieren könne, wenn Bundesbürger bespitzelt würden.



SPD-Fraktionschef Oppermann kritisierte in diesem Zusammenhang aber auch die deutschen Dienste. Im ZDF sagte Oppermann, er frage sich, was die Spionageabwehr in Deutschland bisher gemacht habe - denn sie müsse nicht nur den Staat, sondern auch die Bürger schützen. Da sei wahrscheinlich einiges versäumt worden.