Türkei Britische Premierministerin May spricht mit Präsident Erdogan

Großbritanniens Premierministerin Theresa May (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Julien Warnand)

Die britische Premierministerin May berät in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und mit Ministerpräsident Yildrim über den Ausbau des Handels nach dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens.

Außerdem geht es unter anderem um die Verstärkung der Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Terrorismus. Auch der Bürgerkrieg in Syrien und die Bemühungen um eine Wiedervereinigung Zyperns stehen auf der Agenda. May hatte gestern als erste ausländische Regierungschefin den neuen US-Präsidenten Trump in Washington getroffen.