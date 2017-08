Die Bundesregierung sieht die Verlegung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner in ein anderes türkisches Gefängnis kritisch.

Man befürchte, dass damit auch eine Verschlechterung der Haftbedingungen einhergehe, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Bundesregierung fordere weiterhin die Freilassung Steudtners und die Einstellung

des unbegründeten Ermittlungsverfahrens gegen ihn.



Die türkische Staatsanwaltschaft wirft dem Menschenrechtler vor, eine Terrororganisation zu unterstützen. Nach zweiwöchiger Untersuchungshaft in Istanbul waren Steudtner und sein schwedischer Kollege gestern in ein Gefängnis nach Silivri verlegt worden.