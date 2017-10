Die Bundesregierung bemüht sich nach dem positiven Ausgang im Fall Steudtner darum, auch die anderen, in der Türkei inhaftierten Deutschen frei zu bekommen.

Die diplomatischen Bemühungen gingen auf allen Ebenen weiter, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Außenminister Gabriel habe mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu telefoniert und dabei deutlich gemacht, dass er an einer Verbesserung der Beziehungen interessiert sei. Zudem bedankte er sich für die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten Steudtner.



In der Türkei sind noch zehn Deutsche wegen politischer Vorwürfe inhaftiert, darunter die Journalisten Yücel und Tolu.