Die Bundesregierung bemüht sich nach dem positiven Ausgang im Fall Steudtner darum, auch die anderen in der Türkei inhaftierten Deutschen frei zu bekommen.

Die diplomatischen Bemühungen gingen auf allen Ebenen weiter, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. In der Türkei sind noch zehn Deutsche wegen politischer Vorwürfe inhaftiert, darunter die Journalisten Yücel und Tolu.



Der türkische Justizminister Gül wies Meldungen zurück, wonach die Freilassung von Steudtner auf den Einsatz von Alt-Bundeskanzler Schröder zurückzuführen sei. Die Justiz seines Landes sei unabhängig und neutral, sagte Gül in Ankara.