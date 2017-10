Die Bundesregierung hat die Türkei aufgefordert, deutsche Staatsangehörige, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert seien, sofort freizulassen.

Regierungssprecher Seibert äußerte sich in Berlin als Reaktion auf die Strafforderung im Fall des Menschenrechtlers Steudtner. Die türkische Staatsanwaltschaft hatte für ihn bis zu 15 Jahre Haft verlangt. Seibert bezeichnete die Forderung der Anklagebehörde als "nicht akzeptabel" und "vollkommen unverständlich". Es habe deshalb bereits über das gesamte Wochenende Kontakte zur Türkei auf verschiedenen Ebenen gegeben.



Steudtner wird nach Angaben seiner Anwälte unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Er war Anfang Juli in der Nähe von Istanbul festgenommen worden, als er an einem Seminar teilnahm.