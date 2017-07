Als Reaktion auf die Inhaftierungen von deutschen Menschenrechtlern und Journalisten hat die Bundesregierung ihre Politik gegenüber der Türkei verschärft.

Regierungssprecher Seibert erklärte, Bundeskanzlerin Merkel halte die von Außenminister Gabriel angekündigte Neuausrichtung "angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar". Gabriel hatte in Berlin mitgeteilt, man werde die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei anpassen. Zudem werde die Bundesregierung den Rahmen für Hermes-Bürgschaften überdenken. Gabriel betonte, kein deutscher Staatsbürger sei vor willkürlichen Verhaftungen mehr sicher. Die Türkei verlasse den Boden europäischer Werte. CSU-Chef Seehofer sprach von einer inakzeptablen Lage. Es werde nicht nur immer klarer, dass die Türkei nicht mehr für eine Vollmitgliedschaft in der EU in Frage komme. Man müsse auch überlegen, ob es überhaupt noch finanzielle Zuwendungen an die Türkei geben könne. Grünen-Chef Özdemir begrüßte die angekündigte Neuausrichtung der Türkei-Politik. Zugleich forderte er den Bund auf, türkische Kritiker von Präsident Erdogan in Deutschland zu schützen.



Ein Sprecher von Präsident Erdogan erklärte, die Äußerungen Gabriels seien bedauerlich. Wirtschaftsmaßnahmen, die aus politischen Gründen durchgesetzt würden, seien inakzeptabel. Deutschland müsse zur Vernunft kommen. Er fügte hinzu, Deutschland müsse die unabhängige Justiz in der Türkei anerkennen. Der Sprecher betonte, sein Land habe gute Beziehungen zu Deutschland und wolle diese auch aufrecht erhalten.