Bundeskanzlerin Merkel hat die geplante Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik als notwendig bezeichnet.

Regierungssprecher Seibert sagte, die Maßnahmen seien "angesichts der Entwicklung unabdingbar". Außenminister Gabriel hatte als Reaktion auf die Verhaftung von deutschen Menschenrechtlern und Journalisten in Berlin mitgeteilt, man werde die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei anpassen. Zudem werde die Bundesregierung den Rahmen für Hermes-Bürgschaften überdenken. Gabriel betonte, die Türkei verlasse den Boden europäischer Werte. Grünen-Chef Özdemir begrüßte die Kursänderung. Die Linken verlangten weitere Konsequenzen. So dürfe die Zollunion der EU mit der Türkei nicht erweitert werden. Ankara bezeichnete die Reaktionen der Bundesregierung als unangemessen. Ein Sprecher von Präsident Erdogan sagte, Deutschland müsse sich rational verhalten. Wirtschaftsmaßnahmen, die aus politischen Gründen durchgesetzt würden, seien inakzeptabel. Sicherheitsbedenken für Reisen in die Türkei seien zudem unbegründet.