Die Bundesregierung stellt ihre Türkei-Politik grundlegend auf den Prüfstand und sorgt damit für Verärgerung in Ankara.

Als Reaktion auf die Festnahmen deutscher Staatsbürger kündigte Bundesaußenminister Gabriel in Berlin eine Neuausrichtung der Türkei-Politik an. Er sagte, die Reise- und Sicherheitshinweise für das Land seien angepasst worden. Zudem werde geprüft, ob die Exportbürgschaften für deutsche Lieferungen in die Türkei ausgesetzt werden. Gabriel betonte, man habe sich lange um einen Dialog mit Präsident Erdogan bemüht. Wer aber unbescholtene Bürger willkürlich verhafte, verlasse den Boden europäischer Werte.

Bundeskanzlerin Merkel ließ erklären, die Maßnahmen seien "angesichts der Entwicklung unabdingbar".



Ankara reagierte erzürnt über die Ankündigungen aus Deutschland. Ein Sprecher von Präsident Erdogan sagte, Deutschland müsse sich rational verhalten. Wirtschaftsmaßnahmen, die aus politischen Gründen durchgesetzt würden, seien inakzeptabel. Sicherheitsbedenken für Reisen in die Türkei seien zudem unbegründet. Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte, die Beziehungen dürften nicht auf Erpressung und Drohungen beruhen.



In Berlin wurden die Maßnahmen der Bundesregierung dagegen parteiübergreifend begrüßt.