Die Bundesregierung will den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel bei seiner Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte unterstützen.

Das bestätigte Justizminister Maas der Zeitung "Die Welt". Man werde nichts unversucht lassen, um einen rechtsstaatlichen Prozess für Yücel in der Türkei zu erreichen. Deshalb wolle die Regierung in dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof deutlich Stellung beziehen. Yücel hatte in Straßburg Beschwerde gegen seine Behandlung durch die türkische Justiz eingereicht, weil diese seiner Auffassung nach gegen die europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Die Regierung in Ankara wirft ihm Terror-Propaganda und Aufwiegelung der Bevölkerung vor. Der Türkei-Korrespondent der "Welt" Yücel war im Februar festgenommen worden.