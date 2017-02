Türkei Bundestagsabgeordnete fordern Freilassung von Yücel

Deniz Yücel (dpa/Karlheinz Schindler)

Rund 160 Abgeordnete aller Fraktionen des Bundestages fordern die Freilassung des in Ankara inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel.

In einem offenen Brief an den türkischen Botschafter in Berlin rufen sie die Türkei auf, Yücel sowie seinen Kolleginnen und Kollegen freie Arbeit zu ermöglichen. Initiatoren des Briefes sind die Abgeordneten Annen, SPD, und Nouripour, Grüne.



Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustandes in der Türkei in Polizeigewahrsam genommen wurde. Er hat außer der deutschen auch die türkische Staatsanghörigkeit.