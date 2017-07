Der Menschenrechtsausschusses des Bundestages hat die Freilassung des Vorstandsvorsitzenden und der Direktorin der türkischen Sektion von Amnesty International, Kilic und Eser, gefordert.

Die erhobenen Vorwürfe gegen die in der Türkei inhaftierten Menschenrechtler seien nicht nachvollziehbar, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Zimmer, in Berlin. Ihre Verhaftung sei ein Präzedenzfall und verstärke den Eindruck einer sich drastisch verschlechternden Menschenrechtslage in der Türkei. - Kilic und Eser wird von den türkischen Behörden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen.



In der Türkei wurden heute 42 Mitarbeiter von zwei Istanbuler Universitäten festgenommen. Ihnen werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen, die von Ankara für den Putschversuch im Juli vergangenen Jahres verantwortlich gemacht wird.