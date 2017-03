Bundestagsvizepräsidentin Roth hat die Bundesregierung aufgefordert, Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei in Erwägung zu ziehen.

Es brauche eine klare Absage an Finanzhilfen zur Abfederung der Wirtschaftskrise in dem Land, sagte die Grünen-Abgeordnete im Deutschlandfunk. Zudem würde eine berechtigte Reisewarnung des Auswärtigen Amtes den Tourismus in der Türkei und damit Präsident Erdogan empfindlich treffen. Roth sprach sich außerdem dafür aus, deutsche Waffenexporte in die Türkei zu stoppen. Einreise- und Auftrittsverbote türkischer Minister in Deutschland würden Erdogan nicht weh tun.



Die Türkei setzte die diplomatischen Beziehungen zu den Niederlanden aus. Der niederländische Botschafter darf vorerst nicht einreisen. Außerdem werde der türkische Luftraum für sämtliche niederländischen Diplomaten gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Kurtulmus. Hintergrund ist das Auftrittsverbot für türkische Minister in den Niederlanden. Präsident Erdogan kündigte an, deswegen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Er warf in einem Fernsehinterview Bundeskanzlerin Merkel vor, nichts gegen die verbotene Kurdenorganisation PKK zu unternehmen und so Terroristen zu unterstützen. Regierungssprecher Seibert bezeichnete die Vorwürfe als erkennbar abwegig.