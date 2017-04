Der frühere "Cumhuriyet"-Chefredakteur Dündar hat an die Deutschen appelliert, sich mit inhaftierten Journalisten in der Türkei solidarisch zu zeigen.

Auf der Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Bonn sagte Dündar, in seiner Heimat gehöre es für Journalisten inzwischen zum Beruf, juristisch verfolgt zu werden. Die Deutschen sollten dagegen protestieren und darüber berichten. Dündar saß wegen regierungskritischer Berichte in der Zeitung "Cunhuriyet" selbst vorübergehend im Gefängnis. Inzwischen lebt er in Deutschland im Exil.



Nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" ist auch die Arbeit von Auslandskorrespondenten in der Türkei schwieriger geworden. Seit einiger Zeit werde von ihnen eine klare Parteinahme zugunsten der Regierung verlangt.