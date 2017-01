Türkei Cavusoglu droht mit Aufkündigung des EU-Flüchtlingspakts

Die türkische und die europäsche Flagge. (imago stock&people)

Die Türkei hat der EU erneut mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens gedroht.

Außenminister Cavusoglu sagte dem Fernsehsender TRT, dies sei eine der möglichen Maßnahmen nach der Weigerung der griechischen Justiz, acht türkische Soldaten auszuliefern. Sie waren nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli nach Griechenland geflohen. - Das Abkommen mit Ankara sieht unter anderem vor, dass die Türkei alle Flüchtlinge zurücknimmt, die vom eigenen Staatsgebiet aus auf die griechischen Ägäis-Inseln gelangen. Die EU hat im Gegenzug Milliardenhilfen für die Versorgung der 2,7 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei zugesagt.



Die türkische Regierung hatte in den vergangenen Monaten wiederholt mit der Aufkündigung des Abkommens gedroht. Sie warf der EU vor, sich nicht an ihre finanziellen Zusagen zu halten. Brüssel wies dies zurück.