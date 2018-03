Die Türkei will eine Entschärfung der deutschen Reisehinweise erreichen.

Außenminister Cavusoglu sagte bei einem Treffen mit seinem geschäftsführenden deutschen Amtskollegen Gabriel in Berlin, es wäre gut, wenn die Hinweise neu formuliert würden. Die aktuellen Empfehlungen spiegelten nicht die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern wider. Gabriel verwies auf den in der Türkei immer noch geltenden Ausnahmezustand und die in der Türkei inhaftierten Deutschen. Er fügte hinzu, die Reisehinweise würden fortlaufend aktualisiert.

