Die Linken-Politikerin Dagdelen fordert die Bundesregierung auf, gegen die Inhaftierung Deutscher in der Türkei schärfer zu protestieren.

Dagdelen sagte im Deutschlandfunk, der türkische Staatschef Erdogan agiere ganz unverhohlen als Geiselnehmer. Die deutsche Beschwichtigungspolitik gegenüber diesem Diktator sei nachweislich gescheitert. Dadurch habe die Bundesregierung in unverantwortlicher Weise ihre eigenen Staatsbürger in Gefahr gebracht. Nötig sei jetzt, die EU-Beitrittsverhandlungen und die damit verbundenen Zahlungen zu stoppen, keine Waffen mehr an die Türkei zu liefern sowie das Netzwerk Erdogans in Deutschland zu zerschlagen. Ein Gericht in Istanbul hatte heute früh Untersuchungshaft gegen sechs Menschenrechtler angeordnet, die Anfang Juli festgenommen worden waren. Unter ihnen sind ein Deutscher, ein Schwede und die türkische Direktorin von Amnesty International.



Im Fall des seit Ende Februar inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel kündigte das Bundesjustizministerium eine deutliche Stellungnahme an. Diese werde im Rahmen einer Klage Yücels dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zugeleitet.