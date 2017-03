Trotz zahlreicher Appelle zur Mäßigung dauert die Auseinandersetzung zwischen der Türkei und mehreren EU-Staaten an.

Das Außenamt in Ankara bestellte den dritten Tag in Folge den niederländischen Gesandten ein. Ihm seien zwei Protestnoten überreicht worden, hieß es. Darin wird unter anderem eine Entschuldigung verlangt, weil zwei türkische Minister daran gehindert wurden, an einer Wahlkampfveranstaltung in Rotterdam teilzunehmen.



Bundeskanzlerin Merkel sicherte den Niederlanden ihre "volle Unterstützung und Solidarität" zu. Auf einer Konferenz in München kritisierte sie erneut die jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan. Dieser hatte niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet. Dafür verlangen die Niederlande ihrerseits eine Entschuldigung.



Der türkische EU-Minister Celik warf Den Haag unterdessen wegen der Auftrittsverbote in den Niederlanden "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und "neofaschistische Praktiken" vor. Celik stellte außerdem das Flüchtlingsabkommen mit der EU in Frage.