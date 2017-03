In der Auseinandersetzung mit der Türkei hat Bundeskanzlerin Merkel ihre Solidarität mit den Niederlanden hervorgehoben.

Auf einer Konferenz in München sagte Merkel, Den Haag habe ihre "volle Unterstützung". Mit Blick auf die jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan kritisierte die Bundeskanzlerin erneut Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Erdogan hatte niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet.



NATO-Generalsekretär Stoltenberg rief die Mitgliedsstaaten des Militärbündnisses - insbesondere die Türkei und die Niederlande - zur Deeskalation auf. "Robuste Debatten" gehörten zum Kern einer Demokratie - aber auch gegenseitiger Respekt, betonte Stoltenberg.



Die Bundeswehr wird ihren NATO-Einsatz auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik trotz der angespannten Beziehungen mit Ankara fortsetzen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, es seien Alternativen in Jordanien und Kuwait geprüft worden. Derzeit sei die Sicherheit deutscher Soldaten in Incirlik jedoch gewährleistet.