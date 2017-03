Der niederländische Premierminister Rutte hat Deutschland für seine Unterstützung in der Auseinandersetzung mit der Türkei gedankt.

Rutte sagte in Rotterdam, er habe mit Freude die Äußerung von Bundeskanzlerin Merkel zur Kenntnis genommen, dass sie an der Seite seines Landes stehe. Merkel hatte auf einer Konferenz in München ihre Solidarität mit den Niederlanden hervorgehoben. Den Haag habe ihre "volle Unterstützung", betonte Merkel. Mit Blick auf die jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan kritisierte die Bundeskanzlerin erneut Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Erdogan hatte niederländische Regierungsmitglieder als "Nazi-Überbleibsel" bezeichnet.



EU und NATO riefen zur Mäßigung in der Debatte mit der Türkei auf. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini verlangte von allen beteiligten Ländern eine "Beruhigung der Lage". NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, "robuste Debatten" gehörten zum Kern einer Demokratie - aber auch gegenseitiger Respekt.