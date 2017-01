Türkei Demirtas drohen 142 Jahre Haft

Selahattin Demirtas von der HDP (dpa / picture-alliance / Lukas Lehmann)

Dem kurdischen Oppositionspolitiker Demirtas droht in der Türkei eine Haftstrafe von bis zu 142 Jahren.

Dieses Strafmaß forderte die Staatsanwaltschaft in Diyarbakir, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Demirtas ist Vorsitzender der pro-kurdischen Partei HDP. Für seine Ko-Vorsitzende Yüksekdag wurde eine Freiheitsstrafe von 83 Jahren gefordert. Beiden werden Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans und Terror-Propaganda zur Last gelegt. Sie waren Anfang November zusammen mit mehreren Abgeordneten ihrer Partei festgenommen worden, was international Proteste hervorgerufen hatte.