Dass sich die Straßburger Richter zügig mit dem Fall beschäftigen wollen, ist ein gutes Zeichen. Auch die Türkei hat die Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Diese Konvention verpflichtet zu fairen Gerichtsverfahren. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof wird die Türkei wohl auch ermahnen: Wer festgenommen wurde, kann nicht ewig in Untersuchungshaft bleiben.

Inhaftierte haben ein Recht auf eine zügige Anklage und auf ein Verfahren, das nicht aus politischen Gründen verzögert wird. Nur das würde es auch Deniz Yücel erlauben, alle Rechtsmittel auszuschöpfen. Derzeit hat er dazu keine Chance. Auf Rechtssicherheit darf der deutsch-türkische Journalist also hoffen, nicht aber auf eine schnelle Freilassung.



Davor steht jetzt wohl erst ein Prozess in der Türkei. Wird er dort zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, könnte er Einspruch einlegen - bis hin zum türkischen Verfassungsgericht. Ein langer Prozess steht bevor. Egal wie der Menschenrechtsgerichtshof entscheiden wird. Das größte Problem für Yücel: Die Türkei muss ein Straßburger Urteil nicht zwingend befolgen.

Behörden und Gerichte können von den Vorgaben der Richter abweichen, wenn sie anderer Meinung sind. Sie müssen ein Urteil aber in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Das wird die türkische Justiz wohl am Ende tun, in dem sie den Prozess gegen Yücel beschleunigt. Nicht mehr und nicht weniger.

Deniz Yücel ist ein Spielball der internationalen Diplomatie

Und das wäre schon ein Erfolg. In der Rangliste der Verurteilungen vor dem europäischen Menschenrechtsgerichtshof steht die Türkei weit oben. Nicht immer mit den Folgen, die sich die Kläger erhofft haben. Kommt Yücel trotzdem schnell frei? Ungewiss. Wenn er frei kommt, dann nicht Dank der Justiz, sondern wegen des großen politischen Drucks. Yücel ist kein normaler Häftling. Er ist Spielball der internationalen Diplomatie.



Der Prozess in Straßburg wird auf jeden Fall eines deutlich machen: Zwischen den inneren Souveränitätsansprüchen einzelner Staaten und der Außenwirkung eines internationalen Prozesses können Welten liegen. Das gilt für viele Staaten, die sich auf dem Papier verpflichtet haben, die Menschenrechtskonvention zu achten. Darüber wacht das Straßburger Gericht, aber sein Einfluss ist begrenzt. Das zeigt sich in der Türkei, aber auch in Russland.

Dem Gerichtshof fehlen Exekutivbefugnisse

Der Gerichtshof hat auch keine Möglichkeit, seine Urteile vollstrecken zu lassen. Ihm fehlen dazu Exekutivbefugnisse und auch die juristische Reichweite. Zumal es keine echte Präzedenzwirkung der Straßburger Urteile gibt. Deniz Yücels gibt es viele in türkischen Gefängnissen, die weniger im Rampenlicht stehen. Aber nur über ihn wird verhandelt.

Selbst wenn Yücel Recht bekommt und am Ende ein faires Verfahren in der Türkei - kein anderer Betroffener kann daraus Rechte ableiten. Aber: Jeder kann klagen in Straßburg. Ob diese Verfahren dann aber auch so schnell abgewickelt werden wie das von Deniz Yücel?



Das alles zeigt: Allein mit juristischen Mitteln kann niemand einen einzelnen Staaten auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückbringen. Es geht auch nicht nur um Deniz Yücel, sondern auch um viele, für die sich niemand einsetzt, und die keine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Ach Deniz Yücel wird diese bittere Erfahrung machen müssen.