Eine aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierte Deutsche ist wieder auf freiem Fuß.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, darf die Frau das Land aber nicht verlassen. Um wen es sich bei der Freigelassenen handelt, wurde nicht bekannt. Den Angaben zufolge hat die Frau darum gebeten, anonym zu bleiben.



Jetzt sitzen noch mindestens neun deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft, unter ihnen die

Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu.