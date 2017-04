Die deutsche Botschaft in Ankara erhält erstmals Zugang zu dem in der Türkei inhaftierten Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Yücel.

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Die türkische Seite habe dies per Verbalnote bestätigt. Der erste Besuch Yücels könnte morgen erfolgen.



Der deutsch-türkische Journalist sitzt seit sieben Wochen in der Türkei im Gefängnis. Ihm wird Unterstützung des Terrorismus vorgeworfen.



Die Bundesregierung sieht den Umgang der türkischen Behörden mit Yücel als unverhältnismäßig an. Der Deutsche Journalisten-Verband nannte Yücel ein unschuldiges Opfer des Allmachtsanspruchs von Präsident Erdogan.