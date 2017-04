Rund sieben Wochen nach der Festnahme des Reporters Deniz Yücel in Istanbul bekommt die deutsche Botschaft erstmals Zugang zu dem Inhaftierten.

Die Regierung in Ankara habe heute bestätigt, dass man morgen endlich den deutsch-türkischen Journalisten besuchen könne, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Damit werde es möglich, sich nach schweren Tagen der Haft von seinem Wohlbefinden zu überzeugen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA will sich morgen der deutsche Generalkonsul in Istanbul, Birgelen, mit dem inhaftierten Yücel treffen. Der türkische Ministerpräsident Yildirim hatte der Bundesregierung bereits Anfang März zugesichert, dass deutsche Diplomaten Zugang zu Yücel erhalten sollen.



Dem Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. In der Türkei kann Untersuchungshaft bis zu fünf Jahre dauern. Die Bundesregierung sieht den Umgang der türkischen Behörden mit Yücel als unverhältnismäßig an.